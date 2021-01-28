Главный раввин Петербурга планирует заявить в прокуратуру на отрицающего Холокост профессора

28.01.2021, 17:44, Новости дня

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Главный раввин северной столицы Менахем-Мендел Певзнер намерен написать заявление в прокуратуру на профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего о том, что число жертв Холокоста преувеличено.

«Мне сложно понять, как человек из РФ может отрицать события Холокоста. Ведь именно Красная армия освободила Освенцим. Советские солдаты своими глазами видели то, что там творилось. И сегодня еще живы люди, прошедшие через ужасы Холокоста. Каждый год мы приглашаем их в еврейские школы нашего города, чтобы дети услышали их рассказ о пережитом, чтобы память о боли нашего народа сохранялась в их сердцах», – цитирует раввина Telegram-канал «Карточный домик: Россия».

Обращения по этому поводу направили губернатору и комитету по образованию области, отметили в пресс-службе Большой Хоральной Синагоги.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар призвал власти к «самым жестким действиям» в ответ на слова профессора Матвеева, усомнившегося в факте Холокоста.

Напомим, в СМИ и соцсетях опубликовали высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».