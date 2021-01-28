Выросло число уголовных дел после незаконной акции в Москве

28.01.2021, 17:44, Новости дня

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Возбуждены два новых уголовных дела о применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов на акции 23 января в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления… «применение насилия в отношении представителя власти»… В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – цитирует Иванову РИА «Новости».

Следствие полагает, что одна из участниц акции, находясь вблизи Пушкинской площади, нанесла несколько ударов полицейскому. На допросе она признала вину. Также уроженец Псковской области, находясь неподалеку от Пушкинской площади, напал на Росгвардейца, кинув в него специальное ограждение.

Ранее сообщалось, что после незаконной акции было возбуждено семь уголовных дел. В МВД отмечали, что после акции к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест.

В прошлую субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.