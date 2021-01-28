Расследование Навального про дворец назвали заказом из-за границы

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28.01.2021, 17:44, Новости дня
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Фильм блогера Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» является заказом из-за рубежа, утверждают СМИ.

Telegram-канал «Медиакиллер» обратил внимание подписчиков на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама», передает Regnum.

Тег был поставлен в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей. Тираж The Economist – 1,6 млн экземпляров.

Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.



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