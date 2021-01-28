В гостях у Криса Мартина и Дакоты Джонсон: экскурсия по новому особняку пары в Малибу

28.01.2021, 17:32, Разное

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Актриса Дакота Джонсон и фронтмен Coldplay Крис Мартин вместе с октября 2017 года. После весеннего карантина появились слухи, что влюбленные тайно сыграли свадьбу. Так это или нет, покажет время, а пока стало точно известно, что артисты купили свой первый совместный дом. Гнездышко 31-летняя Дакота и 46-летний Крис свили в недавно купленном за 12,5 миллионов долларов особняке в Малибу.

Согласно выпискам из реестра недвижимости Лос-Анджелеса, сделка состоялась 22 октября прошлого года. Стоит отметить, что еще в июле 2020-го эта недвижимость выставлялась на продажу за 14 миллионов долларов. Так что Крису и Дакоте повезло снизить цену. В сделку также входило разрешение на строительство теннисного корта на территории участка.

Теперь в собственности Мартина и Джонсон – двухуровневый дом в традиционном для североамериканской сельской местности XVII-XX веков стиле кейп-код и двухэтажный гостевой флигель. Во дворе – большой бассейн с джакузи, лаунж-зона с камином и открытая веранда для барбекю.

В главном здании площадью почти 500 квадратных метров имеется шесть спален и девять ванных комнат – места хватит всем, ведь гости в этот дом будут приезжать часто, например, дети Криса от брака с актрисой Гвинет Пэлтроу – 16-летняя Эппл и 14-летний Моисей. Из гостиной открывается прекрасный вид на горы и океан, который находится в пешей доступности. Кстати, любоваться пейзажами можно и из хозяйской ванной комнаты: белая ванная установлена около окна. Есть в доме также домашний кинотеатр с мягкими диванами. Для декора выбрана минималистическая цветовая гамма – белый, черный и цвет дерева.

Что касается гостевого домика, то там помимо спален есть кухня, игровая комната, бассейн и мини-СПА-центр.

Дакоте и Крису не придется беспокоиться о безопасности и уединении: участок огорожен и находится под наблюдением охраны. От посторонних глаз участок также закрывают многочисленные деревья.