Штепа не явилась на заседание суда, на котором ей должны были зачитать обвинения

28.01.2021, 17:26, Новости дня

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Бывший мэр Слвянска Донецкой области Неля Штепа, которая фигурирует в деле о сепаратизме и создании террористической группы, не явилась 28 января за заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова. Об этом УНН сообщил ее адвокат Александр Тананакин.

По его словам, неявка в суд связана с участием Штепы в деятельности органов местного самоуправления.

Следующее заседание суда назначено на 9 февраля, отметил адвокат.

УНН подчеркивает, что на заседании суда Штепе собирались зачитать обвинение.

В отношении Штепы с 20 января действует мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Штепа прошла в городской совет Славянска на местных выборах 2020 года. Она баллотировалась на пост мэра, но ей не хватило голосов, чтобы выйти во второй тур.

Депутат уже была мэром города в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям “посягательство на территориальную целостность Украины” и “создание террористической группы или организации” за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространялась ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

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