Количество задержанных в связи с акциями Навального превысило 4 тыс. Правозащитники сообщают о задержаниях и в Крыму

28.01.2021, 17:26, Новости дня

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Количество людей, задержанных в связи с акциями протеста против ареста российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России в минувшие выходные, превысило 4 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 января данные правозащитной организации “ОВД-Инфо”.

По данным правозащитников, по состоянию на 16.30 по киевскому времени зафиксировано 4002 задержанных.

Больше всего задержаний в Москве – 1546, Санкт-Петербурге – 572, Казани – 171 и Воронеже – 100.

В остальных городах, по имеющимся данным, задержано менее 100 человек.

В частности, задержаны были и жители оккупированного Крыма: 24 – в Севастополе, четверо – в Симферополе и один – в Ялте.

Официальной информации о количестве задержанных российские власти пока не предоставили.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек.

Сегодня суд отклонил апелляцию на арест Навального.

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