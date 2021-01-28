Снегопад в Украине: в нескольких областях ограничили движение транспорта, под Одессой и Николаевом многокилометровые пробки

28.01.2021, 17:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

28 января в ряде областей Украины продолжается непогода – ветер, налипание мокрого снега, сильная метель и заносы, сообщают в “Укргидрометцентре”.

Синоптики предупреждают, что кроме проблем с движением транспорта, могут быть перебои с энергоснабжением. Из-за непогоды утром 28 января обесточенными были 143 населенных пунктах в Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщают в ГСЧС.

По данным “Укравтодора”, в Одесской и Николаевской областях уже выпало примерно 30-40 см снега, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра. В этих областях остается красный уровень опасности – погодные условия крайне опасны.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о многокилометровых заторах в Одесской и Николаевской областях – там застряли более, чем по сотне грузовиков. Спасатели отправили туда тяжелую технику для расчистки заторов.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/164903671817709/

Патрульная полиция Одесской области просит одесситов оставаться дома, в особенности, детям и пожилым людям, и не садиться за руль. Временно запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М05 Киев – Одесса, движение большегрузных и маршрутных транспортных средств, а также легкового автотранспорта в направлениях автодорог М15 Одесса – Рени и М16 Одесса – Кучурган.

В Кировоградской (оранжевый уровень опасности), Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях выпало примерно 2-6 см снега.

При “Укравтодоре” начал круглосуточно работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Чтобы очистить дороги от снега и избежать скопления транспорта на дорогах, в четырех областях ввели ограничения на движение большегрузного транспорта.

В Киеве, где ночью началась непогода, прогнозируют гололедицу. В столице и Киевской области желтый уровень опасности – потенциально опасные погодные условия. Ночью на 28 января в Киевской области ограничили движение грузовых транспортов на дорогах общего пользования государственного значения.

Водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться площадками для отстоя, расположенных вдоль государственных дорог. Их обозначили на карте Google.

https://www.facebook.com/kievavtodor/posts/1658444764338397

Водителей в Киеве и других городах просят не оставлять машины на обочинах, тротуарах и крайних полосах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В патрульной полиции предупреждают, что машины, которые будут мешать расчистке, эвакуируют.

—