 

“Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить” – Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки

28.01.2021, 17:26, Новости дня
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Украинская ведущая Леся Никитюк во время отдыха на Мальдивах раскритиковала качество одного из своих купальников.

Видео, которое ведущая разместила 28 января в Instagram Stories, опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

Стоя в купальнике перед зеркалом, ведущая показала, что ее не устраивает качество плавок, которые очень быстро растянулись. Для наглядности Никитюк подцепила их пальцем и потянула в сторону, при этом частично оголив пах.

– Я вообще человек неконфликтный, но так хочется обматерить бренд, который делает эти купальники. Посмотрите на эти трусы. Четыре дня, а трусам уже гаплык. Это говно собачье. Или говно кошачье, не знаю, – резюмировала она.

Никитюк пообещала со временем указать изготовителя некачественного изделия.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

С 24 января Никитюк отдыхает на Мальдивах.



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