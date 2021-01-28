 

Что произошло за ночь 28 января

28.01.2021, 7:20, Разное
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Коротко.

  • Олега Навального, брата политика Алексея Навального, юриста ФБК* Любовь Соболь и участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали ночью на 48 часов и увезли в изолятор на Петровке. Они проходят подозреваемым по возбужденному в минувшую субботу уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

  • Силовики вернулись в квартиру главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и задержали ее. Ранее следователь, проводившая обыск в ее квартире, перепутала адвоката Васильевой со своим начальником и отчиталась ему по телефону о ходе оперативных действий. Адвокат посоветовал правоохранительнице «сниматься и ехать на базу». Вернувшись, полицейские попытались выломать дверь.

  • Задержанному накануне Tik-Tok блогеру Константину Лакееву предъявили обвинение по двум статьям: о порче имущества и хулиганстве. Его оставили на ночь в ИВС, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Еще один задержанный в среду — таксист Валерий Евсин — также проведет ночь в отделе полиции до суда: на него составили протокол об участии в несогласованной акции.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность ситуацией с Алексеем Навальным. «Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального. Важно, что его голос — это голос многих многих россиян. Он должен быть услышан, а не заглушен», — заявил он.

  • Республиканцы — члены Палаты представителей — выступили против продления ДСНВ на пять лет. По словам представителей комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил, продление договора на такой значительный срок лишает США «важнейших рычагов влияния».

  • На акциях протеста в ливанском Триполи пострадали более 200 человек. Для разгона демонстрантов, которые выступают за отмену комендантского часа, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Власти также задействовали армию.

    • *Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

    Источник: Новая газета



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