Пелагея обвиняет бывшего мужа в махинациях и требует для дочери машину

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28.01.2021, 17:12, Разное
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Певица Пелагея после развода получает алименты на дочку, однако, как сообщают друзья ее экс-супруга, требует большего. Артистка обвиняет Ивана Телегина в махинациях, а также требует для ребенка машину. В ситуации помогут разобраться нанятые детективы.
Деньги, которыми нельзя воспользоваться
Заслуженная артиста РФ Пелагея рассталась со вторым мужем в декабре 2019 года. В браке с Иваном Телегиным певица прожила четыре года, родив в 2017 году от него дочь Таисию. После развода они определили размер алиментов, в среднем на содержание девочки хоккеист выделяет порядка 800 тысяч рублей. При этом все средства направляются на специально открытый для ребенка счет, которым сейчас Пелагея воспользоваться не может.
Машина для 4-летней дочери
Закономерно, что в таком случае экс-супруг оплачивает также взятый ранее кредит, зарплату няни, и все счета на содержание коттеджа, в котором проживает его бывшая семья. Но и этого Пелагее оказалось мало. По утверждению близких Ивана Телегина, популярная исполнительница сейчас требует также выделить отдельный автомобиль специально для четырехлетнего ребенка. После появления первой информации о разводе эстрадная звезда высказывала стремление сохранить хорошие отношения и расстаться тихо и без привлечения лишнего внимания СМИ. При этом артистка заявляет о якобы имевших место махинациях бывшего супруга с финансовыми отчетами.
Разберутся детективы
Более того, ранее утверждалось – для того чтобы добиться своего, Пелагея обратилась к частным детективам. Они должны будут найти якобы скрываемые Телегиным капиталы. При этом сама певица утверждала, что спортсмен не стремится видеться с дочерью, тогда как его защита утверждала обратное. По данным адвокатов хоккеиста, мама препятствует встречам отца с Таисией. Если верить окружению звездного семейства, Иван Телегин уступил в пользу дочери престижные апартаменты в районе «Кутузовская Ривьера». Также он отдал 50% от выручки после продажи Bentley, теперь стоит вопрос и о разделе загородного жилья. Исход продолжающегося спора в этом непростом деле могут решить специалисты детективного агентства.

Источник: www.passion.ru



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