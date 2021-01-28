 

Джигурда заявил, что помог Ефремову уменьшить срок за смертельное ДТП

28.01.2021, 17:12, Разное
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Актер Никита Джигурда заявил, что именно он помог коллеге по цеху Михаилу Ефремову уменьшить срок за совершение смертельного ДТП. В новом выпуске «Алена, блин!» шоумен назвал положительным результат дела своего друга.
Джигурда назвал Михаила Ефремова гениальным артистом, но «не воином». Сам же эпатажный актер считает, что выстоял в сложной ситуации: на третий-четвертый день после смертельной аварии он попытался остановить негативную волну. Однако Джигурда констатировал, что на эфиры приходить ему не давали. Артист понимал – необходимо «шумнуть» для показа альтернативной точки зрения.

Никита Джигурда рад, что поддержал Михаила Ефремова. Изначально народного артиста РФ осудили на восемь лет, но потом срок был уменьшен на полгода. Этим результатом доволен эпатажный шоумен.

Джигурда не исключает, что Ефремов может попасть под амнистию. Актера он назвал гением, братом по духу, который относится к жизни, как к театру.

Напомним, Михаил Ефремов, находясь под воздействием спиртных напитков, 8 июня прошлого года сел за руль своего внедорожника и на скорости протаранил отечественный автомобиль. Водитель последнего скончался в больнице в результате политравм.

Источник: www.youtube.com



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