В России запретили продавать через интернет кальяны и табачные стики

28.01.2021, 17:12, Разное

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С 28 января в РФ запретили продавать ряд табачной продукции. Теперь россияне не смогут приобрести через интернет кальяны и табачные стики.

Данные ограничения связаны с внесением поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». С сегодняшнего дня граждане РФ не смогут приобрести в интернете кальян, табачные стики, специальные жидкости, которые содержат никотин и их аналоги. Данная продукция будет доступна только в специализированных магазинах, имеющих соответственную лицензию на реализацию табачной продукции.

Напомним, ранее данные ограничения распространялись исключительно на изделия из табака. Новые поправки направлены на предотвращение продажи некачественного товара и легализацию рынка вейпов и подобных устройств. Прежде данная сфера деятельности почти не контролировалась, что привело к появлению большого количества некачественной и контрафактной продукции. По мнению Оксаны Драпкиной – главного терапевта Минздрава – новые поправки изменят ситуацию в лучшую сторону.

Источник: www.ng.ru