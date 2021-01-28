 

В России запретили продавать через интернет кальяны и табачные стики

28.01.2021, 17:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 28 января в РФ запретили продавать ряд табачной продукции. Теперь россияне не смогут приобрести через интернет кальяны и табачные стики.
Данные ограничения связаны с внесением поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». С сегодняшнего дня граждане РФ не смогут приобрести в интернете кальян, табачные стики, специальные жидкости, которые содержат никотин и их аналоги. Данная продукция будет доступна только в специализированных магазинах, имеющих соответственную лицензию на реализацию табачной продукции.

Напомним, ранее данные ограничения распространялись исключительно на изделия из табака. Новые поправки направлены на предотвращение продажи некачественного товара и легализацию рынка вейпов и подобных устройств. Прежде данная сфера деятельности почти не контролировалась, что привело к появлению большого количества некачественной и контрафактной продукции. По мнению Оксаны Драпкиной – главного терапевта Минздрава – новые поправки изменят ситуацию в лучшую сторону.

Источник: www.ng.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Улучшение условий в тюрьмах для граждан пенсионного возраста поддержали белорусские сенаторы

26.11 / Кто стоит за глобалистами и кому и зачем всё это нужно?

20.08 / Мнение: Почему богатый всегда должен

24.11 / Разбираясь в сортах канцелярита

04.11 / Российским пенсионерам хотят ограничить денежные переводы

21.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 783 тысячи

31.12 / Под боком у «русского медведя»

19.09 / Не так хорошо, как на ТВ-картинке

11.08 / Мнение: Минск перед 2-й волной протестов

28.07 / Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились фотографиями с помолвки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска