Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм “Алые паруса”

28.01.2021, 16:50, Разное

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Повесть Александра Грина “Алые паруса” увидела свет 1923

году. Спустя время работы писателя попали в список нежелательной литературы. Советская

власть не разрешала печатать и переиздавать произведения Грина. Этот запрет существовал до 1956 года.

Спустя несколько лет после снятия ограничений режиссер Александр

Птушко загорелся идеей экранизировать “Алые паруса”. В творческой копилке кинематографиста

к тому моменту было достаточно ярких картин: “Золотой ключик”, “Садко”, “Илья

Муромец” и другие. Птушко отлично зарекомендовал себя. Однако на “Мосфильме” к

экранизации все равно относились с опаской. Замысел режиссера не вызывал

доверия, да и наивная история любви совсем не отвечала задачам, которые перед советским кинематографом ставила власть.

После внесения правок в сценарий фильм “Алые паруса” хоть и

со скрипом, но все же запустили в производство. Картине выделили скудный бюджет и выдали самую низкую категорию проката.

С претендентами на второстепенные роли Александр Птушко

определился очень быстро, однако поиск идеальных Грея и Ассоль затянулся. Экранный

образ последней хотели доверить звезде фильма “Карнавальная ночь” Людмиле

Гурченко, однако режиссер собирался снимать малоизвестную артистку из Молдавии

по фамилии Маркач. Против Птушко выступил один из художников-постановщиков. Он привел на пробы

Анастасию Вертинскую – дочь подруги, актрисы Лидии Вертинской.

Внешний вид юной Анастасии, которая пришла на просмотр с

короткой стрижкой и в спортивном костюме, не впечатлил Александра Птушко.

Кинематографист счел имеющую блат девушку неподходящей и очень разозлился, мол, его отвлекли от дел. Вертинскую отправили на грим. На нее надели парик и легкое

платье. Преображение девушки поразило Птушко, он рекомендовал ее

художественному совету. Роль в картине “Алые паруса” стала дебютной для

Анастасии Вертинской.

На роль Грея искали актера с аристократичной внешностью. Василий

Лановой идеально подходил по всем параметрам. На кастинг артист шел с полной

уверенностью, что выберут именно его. Интуиция не подвела Ланового – его сразу

утвердили.

После премьеры фильм “Алые паруса” получил много негативных

отзывов от критиков. Сюжет ленты Александра Птушко называли прямолинейным, актерскую

игру тяжеловесной, а изображение слишком ярким. Вдова писателя Александра Грина

также осталась недовольна работой кинематографистов. Нина Грин заявила, что фильм слишком оторван от литературной основы. В то же время обычные

зрители от ленты остались в восторге. Экранную пару Ланового и Вертинской

назвали одной из самых красивых на отечественном экране.

Интересные факты о фильме “Алые паруса”: