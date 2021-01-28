Социальная сеть «ВКонтакте» откажется от текстового ввода

28.01.2021, 16:51, Разное

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Крупнейшая социальная сеть Европы, насчитывающая ежемесячную аудиторию в 97 миллионов активных пользователей, намерена избавиться от текстового ввода в личной переписке, при создании публикаций, комментирования оных и даже регистрации.

Технический директор «ВКонтакте» Павел Чернухин рассказал, как руководство сайта решилось на такой серьёзный шаг и к чему следует готовиться пользователям ВК.

– Мы планировали сделать данный шаг почти сразу после введения функции отправки голосовых сообщений, однако, по данным ФСБ, далеко не каждый принял эту опцию в тот момент времени. Сейчас же, когда “голосовые” находятся во всеобщем пользовании, ассортимент эмодзи и магазин стикеров способны удовлетворить любые потребности, а публикации наиболее популярных сообществ состоят исключительно из изображений, нужда в клавиатуре отпадает полностью. Даже регистрация и вход будут осуществляться по скану паспорта и распознаванию лица или отпечатку пальца, на выбор. Это и ограничение продолжительности видеоматериалов до 15 секунд, которое пока находится только на этапе обсуждения, позволят воспрепятствовать потоку нежелательных материалов, удешевить содержание сайта и поспособствуют поддержанию имиджа передового молодёжного ресурса. Я знаю, Вы спросите, как же тогда быть людям с ограниченными возможностями, не способными физически излагать мысли не через текст… Э-э-э… Одноклассники? Двач? — пояснил Чернухин.

Напоминаем, что Молодёжный форум “Двач” с недавних пор официально входит в экосистему Mail.ru наряду с двумя крупнейшими социальными сетями России и ожидает не менее глобальные новшества силами нового руководства.

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