Дегтярев поручил создать стратегию развития рыбной отрасли Хабаровского края

28.01.2021, 16:50, Новости дня

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что региону необходима стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на предстоящие 10-15 лет, нужно защищать права коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на традиционный промысел и уделить особое внимание рыборазводному направлению.

В ходе заседания правительства Хабаровского края Дегтярев дал поручение о разработке стратегии развития рыбной отрасли, подчеркнув, что пришло время переходить от обсуждения проблем к выработке конкретных решений и их реализации на деле, передает «Восток Медиа».

«Эффективный менеджер предлагает пути решения, а неэффективный – только докладывает о проблемах. Докладов было много, нам надо понимать, куда и как развивать отрасль», – отметил врио главы региона.

Согласно прозвучавшим на заседании данным, в рыбохозяйственном комплексе Хабаровского края занято почти 5 тыс. человек. Вылов и переработку рыбы и морепродуктов ведут 165 организаций на территории региона. В общем объеме промышленного производства доля отрасли составляет 5%. За прошлый год налоговые поступления от рыбохозяйственных предприятий в краевую казну составили 2,5 млрд рублей, это 2,8% от общего объема доходов бюджета. В том числе компаниями отрасли уплачено 489,7 млн рублей налога на прибыль.

Что касается объемов добычи водных биоресурсов, то они в сравнении с 2019 годом выросли почти по всем объектам промысла. Так в 1,6 раза вырос вылов сардины иваси, лососевых рыб – в 1,2 раза, минтая – на 6,8%. А вот объем добычи тихоокеанской сельди сократился на 5,3%.

В министерстве сельского хозяйства региона отметили, что основная доля в общем объеме вылова приходится на минтай, она составляет 53%. Лососевые дают 10%, столько же – сардина иваси и скумбрия, 19% приходится на тихоокеанскую сельдь и еще 8% на прочие виды водных биоресурсов.

46%, от общего количества добытой рыбы и морепродуктов идет на экспорт. Водные биоресурсы на 90% формируют объем экспорта сельхозпродукции Хабаровского края.

Отдельное внимание при обсуждении итогов путины минувшего года и дальнейшего развития рыбохозяйственной отрасли было уделено рыборазводному направлению.

«Воспроизводство запасов рыбы – серьезный вопрос. Мы уже заявляли и повторим вновь – всем предпринимателям, которые берутся за проекты в этой сфере, будет оказана необходимая поддержка», – подчеркнул врио губернатора.

В Хабаровском крае 10 лососевых рыбоводных заводов и два осетровых рыбоводных завода. В этом году запланирован запуск еще одного предприятия в районе имени Лазо.

Еще один важный вопрос – реализация на территории края программы «Доступная рыба». Представители регионального союза рыболовецких кооперативов-колхозов предложили расширить ассортимент продукции, которая поступает на прилавки в рамках данного проекта.

В 2020 году объемы охлажденной и мороженой рыбопродукции, реализованной потребителям, а также частично переданной безвозмездно, составили 730 тонн. Это в 1,6 раза больше показателя предыдущего года. В этот объем вошли 510 тонн лососевых и 5 тыс. 750 банок консервированной продукции. В нынешнем году программа продолжит действовать.

Особый акцент на сегодняшнем заседании был сделан на актуальном для общин коренных малочисленных народов севера (КМНС) вопросе о традиционном промысле. Изменение правил распределения допустимых объемов добычи и предоставление льгот общинам КМНС породило такое явление как лже-общины – организации, на самом деле не имеющие отношения к коренным малочисленным народам и преследующие сугубо корыстные интересы, пользуясь положенными КМНС льготами и извлекая прибыль от продажи добытых биоресурсов.

Если по данным 2017 года в крае было зарегистрировано 212 общин КМНС, то по состоянию на конец 2020 года их количество выросло до 240. Ежегодно в Хабаровском крае порядка 2-3 тыс. человек заявляются на получение рыболовных квот как представители аборигенных этносов, что зачастую не соответствует действительности.

Михаил Дегтярев ранее уже обращал внимание профильных специалистов на необходимость более внимательного подхода к работе с организациями КМНС, проведения тщательной точечной работы на краевом уровне. В частности, в ноябре врио губернатора дал ряд поручений краевым министерствам, в том числе о проведении ревизии обязательств региональной власти перед коренными малочисленными народами.

Как сообщил зампред правительства края – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин, одна из основных проблем, которая на сегодняшний день требует незамедлительного решения, это не разыгранные до сих пор Амурским территориальным управлениям Росрыболовства 37 вновь сформированных рыболовных участков. Михаил Дегтярев поручил подготовить телеграммы руководству ведомства, а также в правительство РФ с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. Конкурсные процедуры по рыболовным участкам необходимо провести до конца марта, чтобы любительский лов лососевых в этом году можно было осуществлять на законных основаниях.