Киркоров пообещал Литве проблемы

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28.01.2021, 16:50, Новости дня
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Певец Филипп Киркоров захотел судиться в самых высоких европейских инстанциях из-за запрета Литвы на въезд в эту страну, он заявил, что запрет обойдется республике «очень дорого».

«Запретили въезд и запретили – это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», – сказал Киркоров РИА «Новости».

Он выразил благодарность Эстонии за то, что эта страна не поддержала инициативу Литвы.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что Киркоров готов добиваться отмены запрета на въезд в Литву в военном трибунале Гааги.

Миграционная служба Литвы с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Это обосновали тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Литва вступила в борьбу за Крым с Киркоровым и певцом Михаилом Шуфутинским.



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