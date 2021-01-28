Свыше 12 тыс. человек оставили заявки на конкурс «Учитель будущего. Студенты»

28.01.2021, 16:50, Новости дня

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Закончился прием заявок на участие во всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты», на конкурс зарегистрировалось 12 тыс. 118 человек.

В конкурсе «Учитель будущего. Студенты» принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу организаторов конкурса.

Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу.

«За два месяца на сайте конкурса «Учитель будущего. Студенты» зарегистрировались 12 тыс. 118 студентов из 407 вузов России, включая региональные филиалы. Лидером по числу участников стала Свердловская область, на втором месте Москва, на третьем – Томская область. Впереди участников ждет несколько этапов конкурсных испытаний: три блока дистанционного тестирования, шесть межрегиональных полуфиналов и четырехдневный финал», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Организаторы напомнили, что идея провести профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» родилась год назад на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с президентом РФ Владимиром Путиным. Идея призера студенческой олимпиады «Я – профессионал», которая также входит в платформу «Россия – страна возможностей», студента Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Алексея Маклакова была поддержана главой государства.

«Совместно с министерством просвещения РФ и министерством образования и науки России, а также представителями ведущих педагогических вузов мы разработали концепцию проекта, в которой была сохранена ключевая идея ранее стартовавшего конкурса для учительских команд «Учитель будущего»: учитель является не только носителем знаний, но и обладает необходимыми гибкими компетенциями и надпрофессиональными навыками для эффективного общения со всеми участниками образовательного процесса», – сказал Агафонов.

Руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев отметил, что наиболее активное участие в заявочной кампании приняли студенты педагогических вузов.

«Среди лидеров – Уральский государственный педагогический университет, Томский государственный педагогический университет, Московский педагогический государственный университет, Алтайский государственный педагогический университет и Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Конкурс вызвал большой интерес, в том числе и среди студентов непедагогических вузов. Наибольшее количество заявок из непедагогических вузов поступило от Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, Южного федерального университета и Дальневосточного федерального университета в Уссурийске», – сказал Богданцев.

Богданцев также сообщил, что 1 февраля стартует отборочный этап. По его словам, участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: предметный или метапредметный тест, оценка функциональной грамотности, а также тест на общие знания. По итогам будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.