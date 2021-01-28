Скандалы: Они сражались за родину

28.01.2021, 16:42, Разное

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В США нашли индейскую крепость, которую штурмовали и захватили русские

Американские археологи обнаружили следы 200-летнего деревянного форта на юго-востоке Аляски, построенного еще коренными народами для сопротивления вторжению со стороны Российской империи. Это важнейшее открытие подтверждает события 1804 года, которые для многих были лишь местными легендами. Это также имеет огромное культурное значение для коренного народа тлинкитов, и особенно для представителей клана Киксади, чьи предки защищали форт недалеко от города Ситка и которые считают это место символом их сопротивления российскому колониализму. Известно, что тлинкиты были прекрасными воинами! Их огромное боевое каноэ украшает музей Естественной истории в Нью-Йорке.

«Точное физическое местоположение форта ускользало от исследователей в течение столетия», – рассказывает маститый археолог Корнельского университета Томас Урбан, соавтор исследования, опубликованного в понедельник в журнале Antiquity, в котором подробно описывается открытие. Десятилетия поисков не приводили к разгадке – археологи спорили, действительно ли форт был расположен рядом с лесной поляной в Национальном историческом парке Ситка. Но подробное археологическое исследование, проведенное Урбаном, выявило электромагнитную аномалию, которая показала характерную форму «Молодой крепости» («Шискиноу» на тлинкитском языке).

Открытие соответствует как тлинкитским, так и русским отчетам о битве при Ситке в 1804 году, сказал соавтор Бриннен Картер, археолог из Службы национальных парков США, работавший в Ситке во время исследования. Тлинкиты населяли регион около 11 тысяч лет, а Россия основала поселение в 1799 году в Старой Ситке, примерно в семи милях к северу от современного города, чтобы получать прибыль от торговли шкурами каланов. В 1802 году из-за споров с тлинкитами это поселение было разрушено, а русские колониалисты были отброшены.

Но русские вернулись в 1804 году, чтобы вторгнуться в регион с помощью 1500 головорезов. Они обнаружили там «деревенский форт», который был стратегически расположен за приливными отмелями и вне досягаемости русских морских орудий. Форт был окружен толстыми стенами из саженцев ольхи трапециевидной формы. По оценкам вторгшихся русских, форт защищали не менее 800 человек, а в тлинкитских историях рассказывается о том, что там вместе с мужчинами воевали и женщины-киксади. Защитники были вооружены ружьями и пушками, купленными у британских и американских торговцев.

Согласно рассказам тлинкитов, киксади понесли серьезные потери, когда каноэ, доставлявшие им запасы пороха в форт, были поражены русскими пушками и взорвались, убив многих воинов. Тем не менее они выдерживали ожесточенные атаки русских в течение нескольких дней, отчасти благодаря силе своих укреплений. «Форт был построен из такого толстого и прочного дерева, что выстрелы из моих орудий не моги пробить его», – записал в дневнике Юрий Лисянский, капитан российского военного корабля «Нева».

В конце концов, из-за нехватки пороха киксади решили, что не могут продолжать защищать форт; они совершили героический прорыв сквозь ряды осаждающих и отправились в так называемый «марш выживания» через весь остров – изнурительный путь, фатальный для многих и до сих пор вспоминаемый в устных историях, рассказывает член Совета племени Ситка Луиза Брэди.

Луиза Брэди, ведущий рейнджер в Национальном историческом парке Ситка, говорит, что история форта Шискиноу остается важной частью местных легенд, в то время как сам форт в прибрежном лесу является сакральным местом, статус которого теперь подтвержден последними научными открытиями, — сообщает в своем блоге Дмитрий Шульгин.

В этой связи нельзя не отметить и такое забавное событие: спустя двести лет после сражения у крепости Шисги-Нуву, осенью 2004 года на территории Национального исторического парка Ситки была проведена официальная церемония примирения между кланом киксади и Россией.