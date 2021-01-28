 

Звезда “Побега из Шоушенка” Тим Роббинс разводится с женой, которая младше его на 33 года

28.01.2021, 16:38, Разное
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Тим Роббинс, мировую славу которому принесла роль в фильме “Побег из Шоушенка”, а премию “Оскар” – роль в “Таинственной реке”, разводится с женой – Гратиелой Бранкузи, которая младше 62-летнего актера на 33 года. Как сообщает Page Six, Тим уже подал документы на развод в суд Лос-Анджелеса, но когда пара сыграла свадьбу – неизвестно.

Тим Роббинс и Гратиела БранкузиО Гратиеле известно не так много – она родилась в Румынии, в 2012 году окончила Бухарестский университет и сейчас работает директором по маркетингу в театральной компании The Actors ‘Gang. Бранкузи и Роббинс познакомились в 2016 году, когда работали над общим проектом, и впервые появились вместе в статусе пары в 2018 году. Хотя ни один из них не подтвердил отношения, с тех пор они нередко выходили в свет вместе.

Тим Роббинс и Гратиела БранкузиНапомним, с 1988 года Роббинс состоял в фактическом браке с актрисой Сьюзан Сарандон. Они познакомились на съемочной площадке фильма “Дархэмские быки”. Союз актеров продлился 23 года: пара так и не узаконила отношения и распалась в 2009 году.

С Тимом (актером Тимом Роббинсом. – Ред.) мы прожили вместе 23 года, что по голливудским меркам, наверное, все 50. Когда мы расстались, люди на улице подходили ко мне и говорили: “Услышав эти печальные новости, мы плакали”. Что ж, я согласна! Я сама никогда не думала, что так произойдет,

– вспоминала Сьюзан, которая родила Тиму двоих сыновей – Джека и Майлса.

Тим Роббинс и Сьюзан Сарандон



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