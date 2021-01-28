 

83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик

28.01.2021, 16:32, Новости дня
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83-летний советский и российский ученый-зоолог, бывший ведущий телепередачи “В мире животных” Николай Дроздов 26 января завел страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Первым роликом на странице стало видеоприветствие Дроздоова подписчикам.

“Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на моей страничке”, – сказал она под мелодию, которая использовалась в заставке передачи “В мире животных”.

С момента публикации ролика на Дроздова подписалось 88,7 тыс. подписчиков, а ролик посмотрели более 991 тыс. раз.

@ndrozdov_official

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Alouette – Paul Mauriat and his Orchestra

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.

Дроздов родился в 1937 году в Москве. С 1977-го по 2018 год он был бессменным ведущим телепрограммы “В мире животных”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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