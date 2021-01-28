Береза: У меня большие претензии к ПАСЕ за отказ ограничить полномочия делегации РФ, но за этот результат нужно благодарить Зеленского

28.01.2021, 16:32, Новости дня

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, без ввода ограничений из-за действий России, противоречащих принципам Совета Европы. Документ был утвержден 107 голосами “за”, 36 парламентариев выступили “против”, 24 “воздержались”.

У меня большие претензии за это решение к ПАСЕ. Фактически тут видны двойные стандарты. Но давайте честно признаем, что за этот результат Украина должна поблагодарить Владимира Зеленского, который сделал все для того, чтоб так произошло.

Ведь именно президент Зеленский принципиально отказался от всех коммуникаций с украинской делегацией в ПАСЕ VIII созыва ВР и отказался поддержать все наши инициативы, что привело к печальным последствиям.

Это Владимир Зеленский молча наблюдал за реваншем РФ в ПАСЕ и на всех международных площадках, потому что его некомпетентное окружение сказало ему, что так правильно. А потом при его личном попустительстве “Анал-табу” Яременко провалил переговоры с нашими давними европейскими партнерами в сентябре 2019 года в Риге, в результате чего была развалена антироссийская коалиция в ПАСЕ.

Это ОП и Зеленский отказались от стратегии использования полномочий предыдущей делегации и сформировал из “слуг” слабейший состав. А затем, выбрав стратегию пассивного наблюдателя в ПАСЕ, благодаря всем предыдущим действиям и бездействиям Зеленского Украина фактически потеряла все успешные стартовые позиции и квоты. Все имеет свои последствия.

Так что не забудьте сказать “спасибо” Зеленскому, который системно разрушает государственные институции и ослабляет позиции Украины. Не знаю, делает он это по глупости, по некомпетентности или намеренно, но делает. И это еще не дно.

PS. Скрин из тех времен, когда с делегацией плотно взаимодействовали президент и Кабмин. А сама делегация работала, как единый организм. И поэтому мы были успешны.

Скриншот: Борислав Береза / Facebook

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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