В браузере Google Chrome для Android появилась функция отложенного прочтения страниц

28.01.2021, 16:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Функция Read Later, означающая возможность для пользователя прочитать открытые страницы позже, пришла, наконец-то, в браузер Google Chrome для Android. Напомним, что Chrome с такой же функцией для iOS доступен уже около трех лет.

Действительно, выход Read Later датируется еще 2017 годом. По какой-то непонятной причине разработчик предоставил возможность использовать ее не всем устройствам, отмечают эксперты. Сейчас действия компании выглядят весьма запоздалыми.

Впрочем, в «Андроиде» можно было «скачивать» страницы, что не так удобно, как откладывать их для будущего просмотра. Теперь же все становится на свои места. Read Later на гаджетах с Android должна работать по умолчанию. Как поясняют специалисты, отдельные настройки для данной функции не требуются.