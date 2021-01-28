Telegram позволит перенести переписку из других мессенджеров

28.01.2021, 16:28, Новости дня

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Разработчики мессенджера Telegram заявили о внедрении новой функции. Теперь можно перенести сюда свою переписку с «чужого» ресурса.

По словам эксперта, больше других данная возможность заинтересует пользователей WhatsApp. Но также ожидается приток клиентов и с других приложений для быстрого общения.

Процесс был запущен недавно, когда наблюдалось массовое бегство из WhatsApp в связи с попыткой изменить политику конфиденциальности. Хоть разработчики данного ресурса и отложили внедрение нововведений, они продолжают терять клиентов. Судя по всему, больше всего пользы из данной ситуации извлечет именно Telegram, прогнозируют специалисты. Предложенная новая функция уже доступна для гаджетов с iOS.