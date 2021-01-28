Бот вам в помощь

28.01.2021, 16:26, Разное

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Как создается всероссийское уголовное дело «о вовлечении детей в противоправную деятельность».

Сообщение о возбуждении уголовного дела (цитирую) «по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей» (пункты «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), появилось на сайте Следственного комитета 22 января — за сутки до акции (затем инициативу подхватили на местах — в частности, в Новосибирске. — Ред.). Впрочем, конкретики не приводилось. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко лишь подчеркивала, что дело возбуждено «по результатам проверки», размещенным в СМИ (каким — не указывалось), «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников» (названия объединений тоже не приводились).

«Сторонники Навального, — писала Петренко, не называя имен, — размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах РФ 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних».

Это сообщение на сайте СК висит уже четвертые сутки, так и не обновляясь.

И по-прежнему конкретной информации: кто вовлекал, кто призывал, кто из детей и как пострадал, — нет.

Одновременно с ведомства Александра Бастрыкина и тоже за сутки до акции о начале доследственной проверки «по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность» рапортовало МВД. Правда, тоже бездоказательно.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних жителей на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации», — говорилось в сообщении МВД.

С тех пор это сообщение тоже не обновлялось четверо суток. И никаких подтверждений (скриншотов, видео, роликов) о том, что руководители штабов Навального в регионах, сам Навальный и сотрудники признанного исполняющим функции «иноагента» ФБК — Соболь, Жданов, Албуров, Волков, Лось, Шаветдинов, Ярмыш — призывали именно несовершеннолетних выходить на митинги 23 января, правоохранителями представлено до сих пор не было.

Потому что таких призывов и не звучало: ни в общих соцсетях, ни в личных аккаунтах Навального и его сотрудников. Нет ни одного видео, на котором бы они говорили что-то подобное. Иначе бы это видео уже транслировалось на НТВ, Втором и Первом и, конечно же, на youtube-канале Соловьев LIVE, а сотрудникам ФБК уже вовсю избирали бы меру пресечения по уголовной 151-й статье…

Так что с делом «о вовлечении несовершеннолетних» у СК, МВД и пропагандистов пока вышел некоторый облом. В принципе, те, кто подкинул идею об уголовном деле за «вовлечение детей», о таком развитии ситуации догадывались. Иначе как объяснить заработавшие фейковые аккаунты в инстаграме и тиктоке? Или попытки загрести в отдел полиции случайно попавшихся под руку 23 января подростков, к которым стремительно приезжали следователи СК?

Несовершеннолетних на акциях было мало (по данным независимых социологов, проводивших полевые исследования, где-то 4–5 процентов от общего числа участников. — Ред.). Так что кроме сообщений от ботов и истерики властей с пропагандистами накануне акции иных «фактов» нет. Что и требовалось доказать: всероссийское уголовное дело «о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» — ответка политическим оппонентам и активистам, а не забота о детях. Примечательно в этой связи, что пишут заявления о якобы «вовлечении детей в политику» не родители, не бабушки с дедушками, а представители неких «родительских комитетов». А публично осуждают «политических проходимцев, воспользовавшихся детьми» все те же уполномоченные и некоторые деятели культуры, которые либо молчали во время кровавых разгонов протестов в Беларуси, либо активно их поддерживали. «Негодяи. Иначе нельзя назвать тех, кто агитирует к незаконным действиям детей, школьников, безусых мальчиков. Подначивает их к беспорядкам, хулиганству, анархии. <…> Хитровывернутые политиканы прибегают к низменным методам, позорным, агитируют детей в тиктоке, играют на их невзрослой психике!» — написала в фейсбуке актриса Яна Поплавская.

Фото: Светлана Виданова «Новая»

Кстати, о детской психике. 23 января по всей стране, как уточнили «Новой» в ОВД-Инфо, было, по их данным, задержано 195 подростков. Детей задерживали в рамках как раз наспех возбужденного всероссийского уголовного дела о вовлечении подростков в несанкционированные акции.

Детей допрашивали в отделениях сотрудники СК. Их статус — свидетели. Пока непонятно, как ситуация обстояла в регионах, но показательно, что в Москве некоторых детей, по данным адвокатов и правозащитников, в ОВД держали иногда более 3 часов.

Как рассказала «Новой» посещавшая в столице отделы полиции член ОНК Марина Литвинович, например, в ОВД «Фили-Давыдково» на протяжении 6 часов допроса детей не кормили и даже не поили.

Но ни обеспокоенные деятели культуры, ни Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, ни СК и ни МВД почему-то о пережитом детьми реальном стрессе не говорят.

«В Москве я видела детей в ОВД «Тверское» (двое), в «Пресне» (трое) и в «Фили-Давыдково» (пятеро), — рассказывает Литвинович. — Еще мне сообщали вечером 23 января, что как минимум двое несовершеннолетних оставались в ОВД «Ломоносовский», за одним приехал отец, другой ребенок был из Белгорода, его оставили там до приезда родителей. В целом по Москве уполномоченная говорила о цифре в 70 задержанных подростков. Ко всем действительно вызывали родителей. Допрашивали детей представители Следственного комитета. Спрашивали, что те делали в центре Москвы 23 января, участвовали ли они в митинге, слышали ли призывы… Всем дали статус свидетелей, несмотря на то, что они участие в митинге отрицают. Я поговорила с двумя мальчиками из ОВД «Тверское». Они самые маленькие были в полиции — 2008 и 2011 годов рождения. Они рассказали, что сами из Подмосковья, приехали в тот день в Москву вместе с мамой. Мама поехала куда-то по делам, а им разрешила покататься в метро. Покатались, потом решили поесть в «Макдоналдсе» на Пушкинской и, когда вышли из перехода метро, их тут же задержали. Девочка из ОВД «Фили-Давыдково» рассказала, что шла к маме на работу на Охотный Ряд, и мама, которая ее забирала из полиции, это подтвердила. Другие дети рассказали, что просто шли по улице, гуляли. У меня лично создается впечатление, что просто была команда задержать всех подростков и раскрутить их на показания в рамках уголовного дела. Документальных свидетельств призывов нет, поэтому нужны дети. Очевидно, правоохранители надеются, что кто-то из детей все-таки даст показания о том, что он в «ВКонтакте» или в сети «Тик-Ток» прочел призыв Васи Пупкина идти на митинг… Очень простой расчет.

Точно такое же дело «о вовлечении детей» власти пытались сшить после митинга против поправок в Конституцию 15 июля 2020 года. Но ничего не вышло, поскольку из несовершеннолетних никто не дал показаний о том, что их кто-то куда-то вовлекал. Подростков реально вызывали тогда».

Какие перспективы всероссийского дела? Учитывая, что про митинги и несовершеннолетних на них высказались уже все уполномоченные по правам человека в каждом регионе (и все одновременно и дружно заявили в своих соцсетях о необходимости «защитить наших детей от обмана и политических игр») и о том же высказался президент, то дело спускать на тормозах не собираются. Свидетелями сделают не только детей, но и уполномоченных. Одна Анна Кузнецова с сообщением о том, что во Владивостоке «митингующие выстроили детей в живую цепь и из-за их спин бросали в ОМОН дорожные конусы» (местные журналисты это опровергли), как свидетель обвинения дорогого стоит. Правда, во Владивостоке она не была. Да и видеосвидетельства, подкрепившие бы ее слова, оттуда не опубликовала. Только кого это интересует.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

P.S.

Предложение депутата-единоросса Евгения Марченко накануне акции ввести уголовное наказание сроком до 5 лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и массовые беспорядки потерпело фиаско. Хотя Следственный комитет и Верховный суд одобрили законопроект с лету. Но забраковало идею правительство. В отзыве кабмина отмечается, что в законе и так предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Сейчас это либо штраф, либо обязательные работы, либо (если это представляет опасность для жизни подростка) лишение свободы на срок до трех лет.

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