«Ваши действия и ваши инициативы будут рассмотрены в соответствии»

28.01.2021, 16:29, Новости

Теги: Муниципальный совет, Политика

Депутаты рыбинского муниципального совета отказались рассматривать три вопроса внесенные Владимиром Пахаревым, но вопросы остались и даже прибавились, но уже к депутатам.

Так, депутат предложил включить в план работы совета отчеты об исполнении «Стратегии развития Рыбинска» за период 2018-2020 годы, программ комплексного развития «системы коммунальной инфраструктуры», «транспортной инфраструктуры» и «социальной инфраструктуры».

Однако большинство депутатов решило эти вопросы просто снять, хотя именно они голосовали за эти программы. Вероятно, им совершенно не интересно, как исполняются решения, которые они же и принимали.

– Депутат имеет право внести в повестку совета любой вопрос, а вот голосовать за него или нет – дело каждого, – считает Владимир Пахарев.

Впрочем, председатель муниципального совета Константин Долгов (уже после завершения заседания, т.е. это личное мнение) считает несколько иначе.

У депутатов есть своя дела и основная работа, поэтому «терять время на обсуждение вопросов, которые интересны только одному депутату – просто не хочется».

– Вносите то, что реально важно, – добавил Константин Долгов.

Действительно, в совете есть депутаты, которым явно не до пустяков. Так, избранный на довыборах в сентябре 2020 года Игорь Варатков (партия «Единая Россия») был в совете только один раз. Очень давно не видели в совете и Светлану Кретову (ЛДПР) с Галиной Гусевой (КПРФ).

Так же Владимир Пахарев предлагал заслушать отчет о работе заместителя председателя совета Андрея Голубина (работает в совете на постоянной основе). Это желание прокомментировала коллега зампреда по партии «Справедливая Россия» Нина Чистякова:

– Я вижу подвохи по этому вопросу. Если вы хотите снять Голубина – вы давайте четко выходите с этим вопросом. Если вы хотите его заслушать (в чем же он там ковыряется) – мы подготовимся. Но я вам честно говорю – снять его я вам не позволю.

Еще один вопрос, который остался без рассмотрения – предложение Владимира Пахарева временно приостановить действие нормативных актов, предусматривающих ежегодную индексацию заработной платы муниципальным служащим (чиновникам).

В соответствии с регламентом работы совета, депутат хотел пояснить, почему он предложил тот вопрос для рассмотрения («по мотивам голосования»), но Марина Степанова, председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, сразу заявила:

– Давайте сначала проголосуем за повестку дня. Я вам предоставлю слово, но потом.

И сразу предложила исключить вопрос из повестки дня. За что большинство депутатов и проголосовало.

– Повестка дня принята и исчерпана, – резюмировала председатель. – Комиссия закончила свою работу, а ваши действия и ваши инициативы будут рассмотрены в соответствии.

Кем, где и в соответствии с чем будут рассмотрены неназванные «действия» и «инициативы» депутата Марина Степанова не сказала, но зато и Владимиру Пахареву слова давать не пришлось.

Впрочем, оказалось, что не вынесение всех вышеназванных вопросов на рассмотрение советом, проблему все равно не решит – каждый из них может быть вновь поднят на совете, и так может продолжаться бесконечно – пока вопросы не будут рассмотрены по существу.