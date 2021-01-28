Добронравов назвал главное условие для завершения съемок «Сватов» в 2021 году

28.01.2021, 16:18, Разное

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Вспышка коронавируса не дает завершить сьемки любимого многими сериала «Сваты».

Один из главных героев известного киносериала «Сваты» – российский актер Федор Добронравов – пояснил интернет-ресурсу Teleprogramma.pro, при каких условиях можно будет завершить сьемки картины. Стоит отметить, этот сезон должен стать последним для российского зритял.

Одной из главных причин остановки сьемок является закрытие границ между государствами. Последние эпизоды снимают в Беларуси, но по причине активного распространения коронавирусной инфекции сьемки пришлось приостановить.Коллектив актеров относится к сложившейся ситуации с пониманием, весь мир ждет спада пандемии и открытия границ между государствами.

«Все хотят, чтобы эта ситуация завершилась как можно раньше. Мы не знаем, что нас ожидает. Откроют границы или нет? Если откроют, то сьемки продолжатся и сериал будет завершен. Сегодня каждый день не похож на вчерашний. Страны открывают, страны закрывают ежедневно границы. Невозможно строить планы. Но мы верим, что у «Сватов» все будет хорошо», — рассказал российский актер.

Продюсеры рассчитывали продолжить сьемки в мае 2020 года в Беларуси, но эпидемия помешала реализовать планы. Стоит отметить, последний сезон будут снимать без популярных актеров Татьяны Васильевой и Виталия Семенцева, пишет slovodel.com.