Попытка Виталия Гогунского встретиться с дочерью обернулась новым скандалом

28.01.2021, 16:18, Разное

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Российский актер Виталия Гогунский принял участие в программе «Звезды сошлись». Однако попытка встретиться с дочерью обернулась для артиста новым сандалом.

Скандальный эфир

Как отмечает сама звезда сериала «Универы», его обманом пригласили на «НТВ». Семейные проблемы Гогунского начались давно, сейчас бывшая супруга селебрити Ирина Маирко, по его словам, запрещает ему видеться с дочерью Миланой. Однако предоставленной телеканалом возможность свидания с девочкой артист не воспользовался. Более того, как отмечает адвокат бывшей жены Виталия Гогунского Катя Гордон, он сам сбежал из студии. Поэтому Маирко далее намерена подать иск против экс-супруга. Гордон подчеркнула, что популярный актер является двуличной особой, превращающейся в другого человека, как только включаются камеры. Следует сказать, что раньше Ирина Маирко обвиняла мужа в побоях, причем их свидетелем была даже дочка, которой приходилось смывать кровь с тела матери.

Деньги 10-летней Миланы

При этом юрист отдельно отметила в интервью Telegram-каналу «Звездач», что 10-летняя дочь Виталия Гогунского действительно уже сейчас зарабатывает деньги за счет ведения собственного канала на YouTube. Талантливый и одаренный ребенок, она училась в творческой школе Аллы Пугачевой, многие эксперты предвещают ей большое будущее. Однако этот факт не может служить основанием для освобождения актера от уплаты алиментов. Напомним, из-за пассивных доходов наследницы актер отказывается содержать собственного ребенка. На день рождения Миланы она не получила поздравления от отца.

Был ли монтаж?

Прокомментировал сложившуюся ситуацию и сам Виталий Гогунский. На страницах профиля в Instagram он утверждает, что был приглашен на программу, посвященную покойному режиссеру «Ералаша» Борису Грачевскому. Те же слова, которые редакторы проекта используют против него, актер называет вырванными из контекста, а видео, с его слов, были умело смонтированы. Стоит отметить, что на визитке профиля артиста гордо красуется ссылка на одно из выступлений дочери.

Источник: 7days.ru