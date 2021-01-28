«У него было много классных жён»: Белый выступил с небольшим стендапом на прощании с Шаляпиным

28.01.2021, 16:18, Разное

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Российский комик своеобразно попрощался со своим коллегой Александром Шаляпиным, выступив с посвящённым ему стендапом.

«Ему это точно понравилось бы, здесь множество камер. Он любил, когда много всего: много тату, много юмора, много отличных девушек. Он опередил многих», – обратился к присутствовавшим на церемонии российский шоумен и стендапер Руслан Белый.

С прощальной речью выступила и мать покойного артиста, всю церемонию прощания она не могла сдержать слез. Женщина отметила, что сын самостоятельно выбрал себе род деятельности, она не поддерживала его выбор. Он был всеми любим. К нему прекрасно относились жены, его уважали в театре. Его недолгая жизнь была счастливой, он любил путешествовать, посетил много стран.

Александр Шаляпин был молод, и его уход стал особенно болезненным для родных и близких комика. Что стало причиной смерти артиста, выяснят правоохранительные органы, о чём пишет teleprogramma.pro.