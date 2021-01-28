Ученые узнали, через какое время после смерти человек действительно мертв

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28.01.2021, 16:16, Разное
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Почему поднялся такой вопрос?

При посмертном донорстве у умершего человека берут здоровые органы и трансплантируют тем, кто в них нуждается. Семье умершего, которая дает разрешение на это, важно знать, действительно ли умер близкий им человек. Доверие к врачам помогает людям принять осознанное решение, разрешать ли забор органов после констатированной врачами смерти.

После остановки кровообращения медицинская возможность посмертного донорства существует в течение короткого промежутка времени между констатацией смерти и забором органов. В то же время, распространено мнение, что люди нередко возвращаются к жизни через минуты после того, как их официально объявили мертвыми. Научных сведений о том, через какое время после остановки сердца смерть необратима, было сравнительно немного.

«Мы понимаем, что существуют истории про возвращение людей к жизни, они ходят и среди медицинского сообщества. Поэтому мы действительно хотели бы дать научные данные о процессе умирания, чтобы развеять для людей возможные мифы», – сказал в комментарии Gizmodo Сонни Данани (Sonny Dhanani) из Исследовательского института Детской больницы Восточного Онтарио, соавтор исследования.

Пять минут и 14 процентов

Международная группа исследователей с 2014 года собирала данные о том, какие признаки жизни подает тело человека после того, как врачи прекращают искусственное жизнеобеспечение. Исследование проводилось в США, Чехии и Канаде. В него включались только те умирающие, родственники которых дали разрешение на посмертное донорство.

В исследовании ученые проверили, насколько верны текущие рекомендации – в разных странах после смерти человека до забора органов следует ожидать от 2 до 10 минут.

В этом исследований не было ни одного случая неверного определения времени смерти. Однако оказалось, что прямая линия на кардиограмме после смерти может оказаться не совсем прямой. Примерно у 14% пациентов ученые обнаружили моменты электрической активности в сердце, которые длись не более нескольких секунд. Эти вспышки активности продолжались менее четырех минут, они не приводили к восстановлению сердечной деятельности.

«Врачи и семьи должны знать о том, что это происходит в 14%. Но они должны быть готовы к тому, что это не значит, что человек вернется к жизни», – рассказал Данани.

Ученые пришли к выводу, что их данные поддерживают текущий распространенный стандарт ожидания в течение пяти минут после смерти.



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