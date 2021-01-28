Мнение: Паническая атака

28.01.2021, 16:10, Разное

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Олега Навального, Любовь Соболь и Марию Алехину задержали на 48 часов. Они подозреваются в нарушении санитарно-эпидемиологических норм вл время акции протеста 23 января. А это ч. 1 ст. 236 УК.

Это уже какая-то политико-криимнальная шизофрения. Или паничекая атака. Это же как надо панически бояться Навального, Соболь, Алехину и пр… чтобы возбуждать против них уголовное дело по ст. 236? Это насколько законопослушные люди Навальный, Соболь и Алехина, если кроме ст. 236 УК других статей для них не нашлось…

Фотография отсюда