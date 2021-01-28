Путин: Пандемия отступает, но расслабляться рано

28.01.2021, 16:04, Разное

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Принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы и дают хороший результат, констатировал президент. Он подчеркнул, что число заболевших сокращается, а вылечившихся в последнее время значительно больше.

Уровень заболеваемости в нашей стране ниже, чем в других государствах – на 100 тысяч населения лишь 12 заболевших, что в четыре раза меньше, чем в Европе, уточнил Путин. Смертность от коронавируса в России тоже ниже, добавил президент.

“Пандемия действительно постепенно отступает”, – констатировал глава государства.

Но расслабляться преждевременно, считает президент. Необходимо соблюдать меры предосторожности, иметь запас коек, средств индивидуальной защиты и препаратов, подчеркнул Путин. Об этом глава государства постоянно говорит с руководителями регионов

“Мы должны действовать очень аккуратно, помогая гражданам, помогая экономике”, – сказал российский лидер.

Он попросил федеральных и региональных чиновников работать слаженно. Необходимо сопоставлять действия с уровнем угроз, добавил глава государства.

Ключевую роль в борьбе с пандемией играет вакцинация. Получить прививку должны 68 миллионов россиян, сказал Путин.

Он напомнил, что от гриппа в 2020 году привили почти 70 миллионов граждан. Примерно такие же показатели должны быть для борьбы с коронавирусом, указал президент.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить о ходе прививочной кампании. По ее словам, промышленность работает на выпуск вакцин с опережением графика.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 19 138 человек. В Москве подтверждено 2 897 случаев.