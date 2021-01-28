Лукашенко указал на главное отличие между белорусскими и российскими протестами

28.01.2021, 16:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Белорусский президент заявил, что в августе прошлого года оппозиция готовилась осуществить блицкриг. Лидеры движения планировали свергнуть президента или “показать, что власть пала”, и ввести войска НАТО на территорию страны.

По мнению Лукашенко, главное отличие между протестами в Белоруссии и России состоит в том, что вторую страну “будут качать вдолгую”. Злоумышленники понимают, что быстро захватить власть им не удастся, и поэтому они будут действовать поэтапно.

“Все эти расследования немецкого протестуна (блогера Алексея Навального – Прим.ред.), – это только начало”, – подчеркнул Лукашенко.

Волна протестов захлестнула Белоруссию в августе прошлого года. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами президентских выборов и вышли на улицы с требованием провести новые. Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании обстановки в республике.

На прошлой неделе в разных городах России прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Навального. Самый крупный из них состоялся в Москве. Как рассказали в МВД, на улицы столицы вышло около четырех тысяч граждан. Власти города предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях.