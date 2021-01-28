Лукашенко назвал условие для политической амнистии

28.01.2021, 15:56, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немедленно объявит политическую амнистию, если ему докажут наличие в республике хоть одного политзаключенного.

«Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую»,– цитирует БелТА Лукашенко.

Также он отметил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки «взрывать дома и улицы», а также раскрыли каналы поставки боеприпасов и взрывчатки.

«Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики – группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка», –сказал он.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию в дальнейшем будут продолжать «шатать и раскачивать», это видно и по ситуации в России.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.