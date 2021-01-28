 

Путин заявил о необходимости прозрачных правил для бизнеса в России

28.01.2021, 15:56, Новости дня
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В РФ правила для бизнеса должны быть понятными и прозрачными, сообщил президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.

«Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в европейских странах власти не делают ничего похожего для поддержки иностранных инвесторов. Президент отметил, что все правила для работающего в РФ бизнеса должны быть понятны.

«Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть, как минимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно», – сказал Путин.

В ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Путин отмечал, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Также российский лидер заявлял, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз.



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