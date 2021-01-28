 

Испанский король выразил готовность развивать отношения с Россией

28.01.2021, 15:56, Новости дня
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Испании необходимо развивать отношения с Россией, Мадрид готов продолжать работу с Москвой для достижения стабильности, сообщил король Испании Фелипе VI.

«Испания вместе со своими партнерами в ЕС работает над тем, чтобы Южный Кавказ был регионом мира и согласия. Конструктивное национальное и региональное понимание может превалировать на востоке Украины и в Белоруссии. С другой стороны, Россия, как важный игрок на международной арене, останется ключевой страной, с которой (необходимо) работать», – сообщил Фелипе VI в ходе встречи с послами разных стран, среди которых был российский посол Юрий Корчагин, передает РИА «Новости».

Король отметил, что у Испании и РФ длинная история отношений, обе стороны стремятся их развивать на разных направлениях, нужных современному обществу.



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