Рада рекомендовала Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч в месяц

28.01.2021, 15:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада Украины на заседании 28 января поддержала проект постановления №4650 “О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги”. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект, авторами которого являются около 150 народных депутатов, поддержало 337 парламентариев.

Как указано в документе, Рада, в частности, рекомендует Кабмину подать предложения о внесении изменений в госбюджет в части увеличения расходов на оплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а также представить предложения о внесении изменений в законодательство “с целью завершения отопительного сезона 2020–2021 года на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, которая действовала до 1 января 2021 года”.

Также Кабмину рекомендовали совместно с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установить отдельный тариф на электроэнергию для населения в объеме до 100 кВт-ч в месяц. Кроме этого, предлагается установить отдельные тарифы на электроэнергию для населения, которая используется для отопления домов в объеме до 3 тыс. кВт-ч в месяц.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену на первые 100 кВт-ч электроэнергии (льготный тариф составлял 0,9 грн, тариф на электроэнергию сверх льготного тарифа – 1,68 грн/кВт-час).

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн, заявляли в ведомстве.

27 января Кабинет Министров Украины поддержал решение о выплате компенсаций гражданам, у которых дома установлено электрическое отопление.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—