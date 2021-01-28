 

“Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама”. Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу

28.01.2021, 15:38, Новости дня
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Украинская певица Настя Каменских 28 января, спустя три дня после смерти отца обнародовала в Instagram совместное фото со своей мамой Лидией Каменских, сообщив, что оно было сделано во время съемок ее нового клипа на песню “Почуття”. 

“Почуття” нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру видео. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой песни – лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему”, – призналась артистка.

По словам Каменских, подготовка к съемкам видео началась еще в сентябре минувшего года. 

“Я хотела, чтобы видео стало подарком всем, кто влюблен и любит. Не упускайте время, когда можете сказать “люблю” и “спасибо” тем, кто вам действительно дорог”, – написала певица.

“Он все увидит с небес”, – отреагировали на публикацию поклонники Каменских.

“Как трогательно”, – прокомментировали предстоящую премьеру композиции фаны.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Алексей Жмур был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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