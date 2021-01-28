Представители компании Apple рассказали о проблемах с неоригинальными камерами на фирменных смартфонах

28.01.2021, 15:34, Новости дня

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Специалисты из компании Apple не советуют во время ремонта смартфонов, выпущенных под брендом iPhone, устанавливать заменители оригинальных камер.

Действуя таким образом, вы, конечно же, можете существенно снизить стоимость ремонта мобильного аппарата. Однако последствия могут оказаться весьма плачевными, утверждают эксперты.

Скажем, вы установили неоригинальную камеру, и мастер по ремонту демонстрирует, как она прекрасно работает. А даст ли он гарантию, что при следующем обновлении операционной системы это устройство будет определяться? То же самое касается всех остальных неоригинальных комплектующих. Сэкономив немного денег, пользователь может вовсе остаться без работоспособного смартфона.