Компания Apple выводит производство iPhone 12 и iPad за пределы Китая

28.01.2021, 15:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похоже, что американские санкции против одного из крупнейших китайских производителей электроники «Хуавэй» стали плохим сигналом для всех инвесторов отрасли. Так, недавно СМИ распространили информацию о том, что компания намерена перенести несколько производственных линий из Поднебесной в другие страны.

По последним данным, дело обстоит гораздо серьезнее. Как оказалось, ни iPhone 12 ни iPad не будут выпускаться на территории Китая. Как сообщает источник, в Индии уже построены для них производственные линии. Также часть выпускаемой продукции может получить вьетнамское происхождение.

Запуск индийского iPhone 12 запланирован уже в этом квартале, отмечают эксперты. В общем-то, американским инвесторам не важно, в какой стране будут собирать устройства. Если где-то возникают проблемы, которые ставят под угрозу дальнейшие перспективы развития бизнеса, они тут же уходят в сторону.