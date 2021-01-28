Cиловики задержали чеченца

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28.01.2021, 15:32, Разное
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…подравшегося с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади.

Сотрудники уголовного розыска задержали Сайд-Мухаммада Джумаева, которого подозревают в участии в столкновениях с сотрудниками ОМОНа в Москве 23 января. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

По данным ТАСС, Джумаева задержали в Псковской области. Сейчас его доставляют к следователю в главное управление СК по Москве.

Вскоре после акции в поддержку Алексея Навального в соцсетях распространилось видеозапись, на которой запечатлен безоружный молодой брюнет, вступивший в схватку с бойцами ОМОНа.

Позже депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что молодой человек — уроженец Чечни. Депутат предложил ему помощь в урегулировании проблем с законом в обмен на отречение от оппозиции. Помощник Делимханова настаивал, что его начальник имел в виду только юридическую помощь.

По данным Baza, родственникам Джумаев объяснил свои действия тем, что во время митинга  его кто-то толкнул, он упал и ударился, а затем очнулся в неадекватном состоянии.

Джумаев — пятый задержанный по делу о протестах в Москве. Ранее в столице арестовали Евгения Есенова и Тимура Салихова, которым вменяют применение насилия к представителю власти (ч.1 чт. 318 УК). Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. TikTok-блогер Константин Лакеев, проходящему по делу о хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину ФСБ, пока остается в ИВС.

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Источник: Новая газета



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