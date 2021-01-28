 

Навальный получил взыскание в СИЗО за сбор материалов для расследования о начальнике «Матроской тишины»

28.01.2021, 15:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Навальный, находящийся под стражей в изоляторе «Матросская тишина», получил первое взыскание от администрации. Оппозиционера поймали на сборе личных данных о начальнике изолятора и попытке подкупа охранников.

«Первые два дня он сидел нормально, а потом как началось. Стал с охраной разговоры разговаривать про меня, семью мою. Пытался выведать на какой машине я езжу и сколько комнат у меня в квартире, есть ли участки дачные незадекларированные. Шпионил он, короче. А однажды так вообще он со мной голосом Путина заговорил через дверь камеры. Но я его сразу раскусил, я уж наученный. Я-то видео его с фсбшником смотрел, так что методы этого революционера мне известны. В общем, баламут этот Навальный еще тот. Типичный бунтовщик и нарушитель. Да и вообще. У нас из названия СИЗО что следует? Что тишина должна быть в изоляторе! Хоть матрос ты, хоть солдат или сам Навальный. Разницы нет никакой», — заявил начальник изолятора, майор Семён Бубка.

Начальник «Матросской тишины» также добавил, что Алексей Навальный агитировал сотрудников изолятора участвовать в митингах в его поддержку, но действия оппозиционера были оперативно пресечены. По этому эпизоду проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о новом взыскании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Власть везде свиней найдет

27.07 / Эвелина Блёданс поделилась успехами особенного сына

22.09 / Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе

03.10 / Мнение: ЕС ввел санкции против Белоруссии

30.11 / Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие гости открытия ГУМ-Катка

31.08 / Первая жена Ефремова: За рулем машины в момент ДТП сидел «уверенный человек»

10.09 / С тяжелым исходом

25.08 / Охота кошки за своим хвостом

29.09 / В каком районе Казани лучше купить квартиру?

25.07 / Ученые: Гигантские дюны на поверхности Марса перемещаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска