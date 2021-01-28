Навальный получил взыскание в СИЗО за сбор материалов для расследования о начальнике «Матроской тишины»

28.01.2021, 15:31, Разное

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Алексей Навальный, находящийся под стражей в изоляторе «Матросская тишина», получил первое взыскание от администрации. Оппозиционера поймали на сборе личных данных о начальнике изолятора и попытке подкупа охранников.

«Первые два дня он сидел нормально, а потом как началось. Стал с охраной разговоры разговаривать про меня, семью мою. Пытался выведать на какой машине я езжу и сколько комнат у меня в квартире, есть ли участки дачные незадекларированные. Шпионил он, короче. А однажды так вообще он со мной голосом Путина заговорил через дверь камеры. Но я его сразу раскусил, я уж наученный. Я-то видео его с фсбшником смотрел, так что методы этого революционера мне известны. В общем, баламут этот Навальный еще тот. Типичный бунтовщик и нарушитель. Да и вообще. У нас из названия СИЗО что следует? Что тишина должна быть в изоляторе! Хоть матрос ты, хоть солдат или сам Навальный. Разницы нет никакой», — заявил начальник изолятора, майор Семён Бубка.

Начальник «Матросской тишины» также добавил, что Алексей Навальный агитировал сотрудников изолятора участвовать в митингах в его поддержку, но действия оппозиционера были оперативно пресечены. По этому эпизоду проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о новом взыскании.

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