На планете уже значительно больше миллиарда активных iPhone

28.01.2021, 15:24, Разное

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Компания Apple обнародовала отчет о результативности продаж своей продукции. Как отмечает глава бренда Тим Кук, сейчас на планете насчитывается намного больше миллиарда активных iPhone.

Согласно опубликованной статистике реализации товаров от корпорации Apple, сейчас количество работающих смартфонов ее производства существенно выше, чем в 2019 году. Если отчеты позапрошлого года показывали менее миллиарда, всего 900 миллионов активных аппаратов, то за 2020 года их число выросло до 1,65 миллиарда. Это более, чем 57-процентный рост, о чем поспешил поделиться Тим Кук с поклонниками «яблочной» продукции по всему миру.

В основном такой успех обеспечил умелый маркетинг на территории Китая. Несмотря на огромное количество собственных качественных брендов, здесь выросла популярность девайсов именно американского конкурента. Общий объем продаж iPhone составил в 2020 году свыше 21,3 миллиарда долларов США.

Эксперты рынка высоких технологий обращают внимание, что основанная в 1976 году корпорация кроме смартфонов производит также множество другой аппаратуры. Рыночная капитализация Apple достигает 2,4 триллиона, что делает ее одной из самых крупных и дорогих на планете. iPhone, iPad, iMac, MacBook, Apple Watch, музыкальные плееры, телеприставки Apple TV и прочие товары стали за все время существования марки имиджевыми и обозначают высокий статус их обладателя. Такая стратегия продвижения товаров до сих пор позволяет «яблочному» IT-гиганту конкурировать на рынке.

Источник: tass.ru