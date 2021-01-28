Немецкое издание раскрыло причину страха НАТО перед советскими бомбардировщиками

28.01.2021, 15:24, Разное

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Немецкий сайт издания Business Insider опубликовал статью о вооружениях СССР и современной России. Как оказалось, советские бомбардировщики были причиной страха армий стран НАТО.

Устрашающий воздушный флот РФ

Арсенал и техническая база вооруженных сил Российской Федерации собрали в себе лучшие достижения военных конструкторов Советского Союза. Даже спустя три десятилетия после распада государства эти самолеты, танки и орудия способны внушать страх американским и натовским армиям. Причину такого явления назвали эксперты Business Insider. В Вашингтоне на протяжение 50 лет воспринимали СССР, как угрозу собственной безопасности. Масштабы военных разработок и количество кадрового состава устрашало и остужало пыл воинственно настроенных американских политиков, уверены в BI. Его авторы обращают внимание на значительную авиабазу с патрульными, противолодочными судами и стратегическими бомбардировщиками, готовых в любой момент противодействовать атакам морских подразделений Североатлантического союза.

«Медведь» и Су-24

Одним из наиболее известных военных самолетов для морского патрулирования является Ту-95, или «Медведь». В 1956 году турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец заменил легендарный Ту-4, переориентируясь постепенно с транспортного средства для атак ракетами по надводным кораблям в самолет разведки. Вместе с модифицированной версией Ту-142 он по прежнему участвует в реальных боях.

Крылья с переменной стреловидностью делают узнаваемым всепогодный перехватчик и бомбардировщик Су-24, как и его широкая двухместная кабина. Основная зона его применения – прибрежные районы, при этом он способен к перемещению трех сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-31, а также к бомбардировке и патрулированию.

Бомбардировщик с перелетом 10 тысяч километров

Любые сложнейшие задачи на море по плечу советскому бомбардировщику Ту-22М. Усовершенствованная модель с индексом «М3» может разгоняться до 2300-километровой скорости за час при режиме форсажа, преодолевая обычные дистанции в 900 километров за час. Судно поднимается на высоту до 15 километров, дальность же при этом составляет 6,5 тысячи километров. Оптимизированная силовая установка позволяет производить воздушную дозаправку, что дает возможность преодолеть еще порядка 3 тысяч километров. Таким образом, экипаж способен переносить арсенал на примерно 10 тысяч километров.

Источник: politros.com