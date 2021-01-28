Василия Ланового в тяжелом состоянии подключили к искусственной вентиляции легких

28.01.2021, 15:24, Разное

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Состояние Василия Ланового, заразившегося коронавирусом, ухудшилось. Артист в тяжелом состоянии, из-за чего его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Народный артист СССР и Российской Федерации Василий Лановой заболел коронавирусом. В начале января он был помещен в одну из больниц столицы. Решение о госпитализации было принято супругой артиста Ириной сразу после получения положительных тестов на вирус, учитывая его возраст.

Все это время родные и близкие звезды надеялись, что Лановой пойдет на поправку, поскольку четыре теста подряд перед этим показали отсутствие COVID-19. Однако сейчас врачи заявляют о резком ухудшении его здоровья. Вследствие критического уменьшения уровня сатурации Василий Лановой был переведен в реанимационное отделение.

На данный момент повысить содержание кислорода в крови всенародно любимого артиста пытаются посредством искусственной вентиляции лёгких с помощью соответствующего медицинского оборудования. По информации Кирилла Крока, директора Театра имени Вахтангова, рядом с Лановым все время находится жена.

Источник: tsargrad.tv