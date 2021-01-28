Мнение: Кто выдал негодяю индульгенцию?

28.01.2021, 15:16, Разное

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Оперативники уголовного розыска задержали 20-летнего Сайд-Мухаммада Джумаева. Того самого горячего парня, который бросился в рукопашную с ОМОНовцами.

Накануне были арестованы россияне, которые по версии следствия нанесли росгвардейцу «несколько ударов в область головы и туловища».

Считаю, что правильно арестовали. И уголовные дела возбуждены абсолютно законно. Нельзя нападать на служивых во время мирных акций протеста. Ни при каких обстоятельствах. Даже если ОМОН и росгвардейцы откровенно беспределят. Нельзя. Это аксиома. Точка. Нарушители этой аксиомы заслуживают самого сурового наказания.

Но закон должен неукоснительно соблюдаться в отношении всех участников событий 23 января. В том числе и в отношении силовиков. И поэтому продлжаю недоумевать, почему СКР не возбуждает уголовное дело в отношении негодяя, пнувшего сапогом в живот человека, который не представлял никакой угрозы?

К слову, вот полная версия видеозаписи. Из нее видно, что слова негодяя о том, что ему в лицо брызнули перцовым газом и про запотевшее забрало – это вранье.

Негодяй спокойно пробегает мимо женщины, видит, что она безоружна, не представляет угрозы. Иначе он должен был остановиться и вместе с коллегами задержать её. Но не останавливается и не задерживает, пробегает мимо, а пробежав метров тридцать, спокойно возвращается с задержанным… . И бьет ногой женщину.

Где уголовное дело? Или негодяю в погонах выдали индульгенцию?

Рис. отсюда