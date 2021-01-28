 

Мнение: Презентация книги о псевдо-хармсе в Исторической библиотеке

28.01.2021, 15:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

10 февраля в 19:00 состоится презентация книги Н.А. Доброхотовой-Майковой и В.И. Пятницкого «Лев Толстой очень любил детей» (составитель С.А. Багдасарова) в Исторической библиотеке.

В презентации планируется участие авторов и составителей: Н. А. и Т.А. Доброхотовых–Майковых, С.А. Багдасаровой, Г.В. Кузовкина, а также Т.М. Горяевой (Дом Текста, ГМИИ им. А.С., Пушкина), Н.В. Гладких (филолог, исследователь творчества Д. Хармса).

Мероприятие будет проходить в двух форматах: офлайн и онлайн. Участники соберутся в знаменитой Куманинской гостиной в Исторической библиотеке. На наш взгляд – это самое лучшее место, чтобы поговорить об анекдотах о русских писателях. Ведь именно здесь гостил у своей тетушки Александры Федоровны Куманиной писатель Ф.М.Достоевский.

Одновременно на платформе ZOOM будет осуществляться онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте [email protected] Обязательно укажите формат, в котором планируете свое участие. Количество мест офлайн очень ограничено в связи с карантином.

Ссылка на анонс на сайте библиотеки.

Источник: Шакко



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Для защиты Навального Эльману Пашаеву досрочно восстановят действие адвокатской лицензии

15.11 / “Не будет его, будут другие артисты”: эксперт прокомментировал бойкот Меладзе

20.09 / США создали ядерную баллистическую ракету на экологически чистом топливе

20.08 / Мнение: Требуем общения с сатрапами

03.07 / Мнение: Эрих Мария Ремарк о своем творчестве

17.09 / Диетолог Мухина предупредила об опасности постного масла, сметаны и авокадо

08.01 / «Центральный вайб». Россияне работают за еду

23.12 / Идем к принудительной вакцинации

18.09 / Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

05.07 / Мнение: Как банки будут нас стричь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска