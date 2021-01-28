Мнение: Презентация книги о псевдо-хармсе в Исторической библиотеке

28.01.2021, 15:14, Разное

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10 февраля в 19:00 состоится презентация книги Н.А. Доброхотовой-Майковой и В.И. Пятницкого «Лев Толстой очень любил детей» (составитель С.А. Багдасарова) в Исторической библиотеке.

В презентации планируется участие авторов и составителей: Н. А. и Т.А. Доброхотовых–Майковых, С.А. Багдасаровой, Г.В. Кузовкина, а также Т.М. Горяевой (Дом Текста, ГМИИ им. А.С., Пушкина), Н.В. Гладких (филолог, исследователь творчества Д. Хармса).

Мероприятие будет проходить в двух форматах: офлайн и онлайн. Участники соберутся в знаменитой Куманинской гостиной в Исторической библиотеке. На наш взгляд – это самое лучшее место, чтобы поговорить об анекдотах о русских писателях. Ведь именно здесь гостил у своей тетушки Александры Федоровны Куманиной писатель Ф.М.Достоевский.

Одновременно на платформе ZOOM будет осуществляться онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте [email protected] Обязательно укажите формат, в котором планируете свое участие. Количество мест офлайн очень ограничено в связи с карантином.

Ссылка на анонс на сайте библиотеки.