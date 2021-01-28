 

Соцсети начали удалять новые призывы к участию в незаконных митингах

28.01.2021, 15:10, Разное
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В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что российские и иностранные социальные сети начали активно удалять такую информацию на основании новых требований Генеральной прокуратуры. Своевременное удаление позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников незаконных акций и не допустить пострадавших среди них, говорится в сообщении РКН.

Ведомство продолжает взаимодействовать с социальными сетями для недопущения вовлечения детей в незаконные акции. В Роскомнадзоре напомнили об опасности массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

За неудаление запрещенной информации предусмотрен административный штраф для юридических лиц – от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до одной десятой от размера годовой выручки компании.

Роскомнадзор неоднократно предупреждал администрации соцсетей о недопустимости призывов к незаконным акциям и ответственности за противоправные действия. Ведомство требовало удалить подобные публикации.

РКН обнаружил на популярных интернет-платформах 170 публикаций с призывами к детям участвовать в незаконных акциях. Подобные сообщения появлялись в “Фейсбуке”, “ВКонтакте” “Инстаграме”, “ТикТок” и других крупных площадках.



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