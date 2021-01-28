Названо число возбужденных уголовных дел после незаконной акции в Москве

28.01.2021, 15:02, Новости дня

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По статье о применении насилия к представителям власти на незаконной акции в Москве возбуждено семь уголовных дел, сообщили в ГУ МВД по столице.

«За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУСК по городу Москве расследуется семь уголовных дел … по статье 318 УК РФ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также в МВД сообщали, что после акции к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест.

В прошлую субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.