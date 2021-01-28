Объединившиеся «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» назвали важнейшую цель

28.01.2021, 15:02, Новости дня

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Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в манифесте об объединении указали важнейшей целью создание в РФ солидарной, социально ориентированной экономики.

«Мы считаем, что только объединенными силами мы сможем достичь реализации в ближайшей исторической перспективе важнейших целей и задач создания в РФ солидарной, социально ориентированной экономики», – говорится в тексте манифеста, передает РИА «Новости».

Также в документе изложены «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», среди которых – «Богатые должны платить больше», «Искореним коррупцию», а также «Государственное регулирование ценна тарифы естественных монополий, топливо, лекарства и продукты первой необходимости».

Кроме того, партии настаивают на создании новых рабочих мест, а также «справедливом перераспределении бюджетных доходов от центра к регионам, распределении заработанного страной по всей стране». Они выступают за «доступность и бесплатность образования», то есть «превращение «реформ» и «экспериментов» над системой образования, восстановление классического образования, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы».

«Уважение власти к народу не может считаться достаточным до тех пор, пока часть нашего народа, люди, воспитанные в русской культуре, отделенные от Родины искусственными границами 1991 года, не имеют простой и быстрой возможности получить гражданство Российской Федерации. РФ должна признать право народа Донбасса (Донецкой народной республики и Луганской народной республики) на самоопределение», – говорится в тексте манифеста.

В четверг лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России.

После официального объединения партии «Патриоты России» и «За правду» юридически перестанут существовать. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».