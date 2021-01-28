Суд признал законным продление срока задержания Навального

28.01.2021, 15:02, Новости дня

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Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии блогера под стражу на 30 суток.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным», – цитирует ТАСС решение судьи.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН РФ по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Генпрокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – сообщил Краснов.

Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы.